(Agenzia Vista) Ginevra, 25 gennaio 2021 Covid, Oms: “Ci aspettiamo di raggiungere i 100 milioni di casi questa settimana” 25-01-21 “Un anno fa oggi, meno di 1.500 casi di COVID-19 erano stati segnalati all'OMS, compresi solo 20 casi fuori dalla Cina. Questa settimana, ci aspettiamo di raggiungere i 100 milioni di casi segnalati. I numeri possono renderci insensibili a ciò che rappresentano: ogni morte è il genitore di qualcuno, il partner di qualcuno, il figlio di qualcuno, l'amico di qualcuno. La nostra risposta deve essere duplice: piangere coloro che abbiamo perso e decidere che ognuno di noi farà tutto il possibile per fermare la trasmissione e salvare vite. I vaccini ci danno speranza, ed è per questo che ogni vita che perdiamo ora è ancora più tragica”. Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direttore Generale dell’OMS, intervenendo al briefing per i media sul COVID-19 il 25 gennaio. / Youtube World Health Organisation (WHO) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev