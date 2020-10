(Agenzia Vista) Roma, 9 ottobre 2020 Covid, Rezza (Iss): “Contagi aumentano per decima settimana di fila. Evitare assembramenti” “Per la decima settimana consecutiva aumentano i casi positivi di Covid. L’Rt supera di poco l‘unità e si registrano focolai in tutte le città. Aumentano i ricoveri ma le terapie intensive non sono in sovraccarico. Bisogna evitare aggregazioni, usare sempre la mascherina ed igienizzare le mani” queste le parole del professor Giovanni Rezza, direttore di ricerca all’Istituto superiore di sanità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev