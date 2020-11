(Agenzia Vista) Roma, 14 novembre 2020 Covid, Rezza: "Ripresa attività a settembre ha amplificato contagi" La conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio delle Regioni della Cabina di Regia e sulla situazione epidemiologica con il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro (in collegamento), il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza. Così il professor Rezza: "Durante l'estate abbiamo avuto molti focolai, alcuni per rientro da luoghi turistici dove i comportamenti prudenti erano un vago ricordo. Inoltre un focolaio da manuale si e' avuto nel nord-est della Sardegna. Allora, però, c'era capacità di rintracciamento molto forte e c'è stata forte opera di contenimento. Poi qualcosa è accaduto a settembre, preceduto da analoghe dinamiche epidemiche in altri Paesi europei come Spagna, Francia, Belgio, Olanda o Regno Unito. Probabilmente il riprendere di molte attività che c'è stata a settembre ha fortemente amplificato la circolazione del virus che comunque sia già c'era e potrebbe essere stata incrementata dalle attività ricreazionali proprie del turismo". / Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev