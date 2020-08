(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2020 Covid Sardegna, De Falco: "Navi non sono ospedali, tampone va fatto alla partenza" Il senatore del Gruppo misto, ed ex M5s, Gregorio de Falco sull'emergenza coronavirus in Sardegna: "Non sono d'accordo con chi pensa che le navi possano essere considerate 'Sic et simpliciter' degli ospedali. Prima di disporre che si facciano i tamponi, occorre che questi ci siano e che sia organizzato il servizio. Secondo me va fatto un tampone alla partenza e in caso dopo sii fa il periodo di quarantena" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev