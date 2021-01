(Agenzia Vista) Venezia, 27 gennaio 2021 Covid Veneto, Zaia: “Ragionevoli speranze che si possa arrivare a zona gialla” “Io ho ragionevoli speranze che si possa arrivare alla zona gialla. Ci siamo sempre rimessi, nelle giornate peggiori e in quelle migliori come queste, all’Istituto Superiore di Sanità”. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook sulla situazione Covid-19. Zaia ha poi aggiunto: “Allora noi guardiamo con attenzione. Sappiamo di aver già fatto tre settimane di arancione, che peraltro nei protocolli convenzionali tre settimane sono il periodo che di solito si utilizza. Ovviamente dicono tre settimane con la conferma negli ultimi 15 giorni di avere i dati confermati, sono confermati. E questo ci dà, da un lato, un grande segnale di speranza. Perché noi dobbiamo venir fuori da questo incubo. E dall'altro anche di preoccupazione, perché voglio ricordare i cittadini che questo virus in Europa sta facendo fare l'altalena a molte Nazioni”. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev