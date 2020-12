(Agenzia Vista) Venezia, 30 dicembre 2020 Covid Veneto, Zaia: “Vaccinazione è tema cruciale per over-70, non poche difficoltà” “Il tema della vaccinazione è un tema cruciale per gli over-70. Pensate, abbiamo 30.000 ospiti nelle case di riposo, abbiamo non poche difficoltà con alcuni aspetti che sono quelli dei tutori, perché bisogna dare il consenso per essere vaccinati. Pensate a quanti hanno l’amministratore di sostegno, il tutore. E quindi anche lì è una corsa a ostacoli” Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia al tradizionale punto stampa in diretta su Facebook / Facebook Luca Zaia 00_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev