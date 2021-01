(Agenzia Vista) Venezia, 5 gennaio Covid, Zaia: “Non paragoniamo piste da sci alle scuole. Evitiamo polemiche” “Sento paragoni tra apertura piste da sci sì e apertura scuole no. Alcune attività mica si possono chiudere e mettere in smart working. Con l’impianto di risalita non puoi farlo, con la palestra non puoi farlo. Non paragoniamo tutto con la scuola sennò facciamo solo polemica” lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia durante una diretta sulla sua pagina Facebook. / Facebook Luca Zaia 01_34 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev