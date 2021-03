(Agenzia Vista) Venezia, 12 marzo 2021 Covid, Zaia: "Rt Veneto a 1,28, un bel po' di Regioni saranno rosse" "Attendiamo di vedere i calcoli ufficiali ma con un Rt di 1,28 rischiamo di essere nel contingente nutrito di Regioni che passano al rosso. Abbiamo una occupazione delle terapie intensive del 14% e del 17% per le aree non critiche e una incidenza di 194,4 casi su 100 mila abitanti". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia in conferenza stampa. Facebook Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev