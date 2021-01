(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 Crippa (M5S): “Governo da domani avanti su ristori, scostamento, crisi pandemica e non politica” “Il Governo da domani di nuovo pancia a terra sul decreto ristori. In Parlamento dovrà agire sullo scostamento con 32 miliardi, e pianificare sin da subito come quei 32 miliardi devono arrivare nelle tasche dei cittadini. Cittadini che stanno vedendo una crisi, ma devono vivere una crisi non politica, devono vedere risolversi una crisi pandemica”. Così il deputato Davide Crippa (M5S) in una dichiarazione fuori Palazzo Madama dopo il voto di fiducia al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev