(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio Crisi di Governo, Casini: “Renzi bluffa? Non credo. Si mettano le carte in tavola.” “Non credo che serva all’Italia un Governo che si regge su due voti di scarto. Bisogna mettere le carte in tavola e dopo la formalizzazione della crisi affrontare i problemi in modo serio e sereno. Se Renzi sta bluffando? Non credo, sta ponendo questioni politiche” sono le parole del senatore centrista Pier Ferdinando Casini. 00_37 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev