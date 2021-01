(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio Crisi di Governo, Lupi: “Conte abbia la dignità di dimettersi” “Conte ci spiegherà come può andare avanti con un Governo di minoranza quando dovrà approvare provvedimenti che richiedono la maggioranza assoluta. Abbia la dignità di dimettersi e si vada a elezioni come si fa in tutti i paesi compresa l’Olanda” sono le parole del deputato Maurizio Lupi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev