(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Crisi di governo, Salvini: “Non cerchiamo senatori, ma c’è disagio in qualcuno di M5S e Pd” “Noi non stiamo cercando nessuno. Mi metto nei panni di chi è stato eletto nel nome del cambiamento e si vede dipendere dalla vecchia politica. A differenza di conte non cerchiamo nessuno. C’è sicuramente del disagio nel M5S e nel Partito democratico nel vedere il suo governo dipendere dalla vecchia politica in cambio di poltrone. Se dovesse nascere un governo di centrodestra nascerebbe su un progetto, non sulle poltrone”. Così il leader della Lega Matteo Salvini al termine del vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev