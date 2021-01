(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Crisi di Governo, Tajani: “Fare in fretta, basta perdere tempo” “Fare in fretta, basta perdere tempo. Non credo che noi perdiamo pezzi, ma non si può fare un Governo credibile serio e forte che dia risposte credibili agli italiani prendendo a destra e a manca”. Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani in una dichiarazione fuori dal vertice del centrodestra al palazzo dei gruppi parlamentari della Camera. Durata: 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev