(Agenzia Vista) Milano, 25 Gennaio 2021 Crisi di governo, Toninelli: “Sacrificare nostri ministri? No, rimangono. Renzi non può rientrare” “Sacrificare nostri ministri? Il Movimento 5 stelle ha tenuto i ministeri più strategici in questo periodo e non ci sono state grandi tensioni sociali. I nostri ministri tengono botta, se qualcuno degli altri vuole cambiare i suoi non c’è problema. Renzi non può rientrare in maggioranza”. Così il senatore Danilo Toninelli alla manifestazione sotto Palazzo Lombardia a Milano per il caos dati che ha coinvolto la Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev