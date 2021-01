(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio Crisi di Governo, Toti: “Esecutivo Conte ha perso un appoggio fondamentale” “Questa è una crisi che si è aperta in modo irrituale, un Governo che ha perso un appoggio fondamentale. Vedremo i numeri ma se questo Governo non ha la maggioranza assoluta in entrambe le camere il presidente Conte ne trarrà le conseguenze” sono le parole del leader di Cambiamo! e governatore della Liguria Giovanni Toti a margine del vertice di centrodestra alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev