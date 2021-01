Crisi Governo, Rizzetto (FdI): Renzi vuole attirare l'attenzione

Roma, 18 gen. (askanews) - Renzi ha messo in moto la crisi di governo per attirare attenzione, ha detto Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia, poco prima delle comunicazioni di Giuseppe Conte alla Camera."Se io vengo a casa sua, rompo un bicchiere e lei non mi dice nulla, io che cosa faccio? Inizio a rompere tutta la casa e spero di attirare la sua attenzione - ha detto Rizzetto - ecco Matteo Renzi sta cercando di attirare l'attenzione dei suoi elettori e delle persone che lo guardano da fuori"."Secondo me, fondamentalmente, una volta che si rende conto che ha rotto il giocattolo,.... avrete sentito tutti le dichiarazioni di illustri esponenti di Italia Viva che da una settimana dicono guardate che noi ci siamo, abbiamo scherzato, addirittura ieri Ettore Rosato...".