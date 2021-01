Crisi governo, Sgarbi: Conte uscirà azzoppato dal voto

Milano, 18 gen. (askanews) - "La mossa dell'astensione compatta il gruppo di Renzi e abbassa la soglia della maggioranza, avrai la maggioranza assoluta qui. Quindi lui comunque esce azzoppato, ammaccato e quindi avrebbe buona ragione di andare al Qurinale. Il Quirinale avrebbe buona ragione con un governo che ha ministri che non sanno chi sono di cambiarli tutti perché se io ho un autista che in una tempesta di neve guida male non è che dico c'è la tempesta lo mando avanti cerco di cambiarlo". Così Vittorio Sgarbi, intercettato fuori da Montecitorio prima del discorso di Giuseppe Conte.