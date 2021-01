(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Crisi Governo, Silvestri (M5S): “Renzi? Prendiamo atto, scelta irresponsabile e incomprensibile” “Prendiamo atto della scelta di Renzi di ritirare la propria delegazione di ministri, ma crediamo che in un momento in cui il Paese sta vivendo una crisi sociale, economica e sanitaria nessuno ne comprenda le motivazioni. Una scelta irresponsabile e incomprensibile”. Così l’On. Francesco Silvestri (M5S) in una dichiarazione. 00_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev