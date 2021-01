(Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio 2021 Crisi, Salvini: "No a governoni con dentro FI, mi rifiuto per il bene del Cavaliere" "Mi rifiuto di pensare a un governo Pd-5 Stelle-Leu Boldrini e Forza Italia, mi rifiuto io a nome di Forza Italia per il bene che voglio a Silvio Berlusconi, a FI e per l'idea del centrodestra che governa la maggioranza dei comuni e delle regioni nel Paese. La domanda non è con chi, ma per fare cosa". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini durante un convegno online sulla Shoah. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev