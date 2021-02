Crosetto (Fdi) : "Faccio il tifo per l'Italia non per partiti"

Roma, 9 feb. (askanews) - "Mi auguro con tutto il cuore che il governo possa cambiare qualcosa per milioni persone che hanno vissuto quest'anno in modo drammatico. Tifo per l'Italia, non tifo per dei partiti.A dirlo, intercettato dai cronisti nei pressi della Camera dei Deputati a margine del secondo giro di consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, è Guido Crosetto, coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia (Fdi). Sul fatto che il suo partito abbia deciso di non appoggiare il probabile esecutivo di Draghi, Crosetto ha aggiunto: "Non so cosa faranno, ma in un sistema democratico che qualcuno rimanga all'opposizione male non è".