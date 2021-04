Curcio: “Covid sfida inedita per il mondo. Emergenza ha esalto le risorse nei territori”

(Agenzia Vista) Bari, 23 Aprile 2021 “Mai l’Italia e il mondo hanno dovuto affrontare una sfida così globale. Mai uno stato di emergenza, anche a livello nazionale, dal Dopoguerra in poi è stato affrontato con tutte le regioni, tutti i comuni, tutti cittadini contemporaneamente interessati dall’emergenza. Questo ha portato il sistema di risposta operativa ad esaltare le risorse nei territori”. Lo ha detto il Capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio durante la conferenza stampa a Bari con il Commissario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo, e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Con una certa punta d’orgoglio dico che in questa regione le capacità ci sono, siete riusciti a fare sistema”, ha aggiunto rivolgendosi al governatore. / Press Regione Puglia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev