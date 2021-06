(Agenzia Vista) Trieste, 02 giugno 2021 "Credo che ci debba essere una responsabilità comune per portare avanti le riforme che non sono mai state fatte. Serve la forza e la determinazione di tutti i parlamentari perché dobbiamo ricostruire il Paese", così il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà a margine della cerimonia per la festa della Repubblica che si è svolta al sacrario di Redipuglia, in Friuli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev