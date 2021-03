Dal Ghana alla Nigeria, al via le vaccinazioni grazie a Covax

Abuja, 2 mar. (askanews) - A bordo di questo aereo atterrato ad Abuja, in Nigeria ci sono 4 milioni di dosi di vaccino Astrazeneca che permetterà di dare il via alla campagna vaccinale nello stato africano più popoloso. Il carico fa parte del programma Covax che vede riuniti in uno sforzo comune Oms, Onu e molti Paesi, fra cui l'Unione europea, e grazie al quale verrà immunizzata anche la popolazione dei Paesi in via di sviluppo, non in grado di acquistare autonomamente dosi sufficienti di vaccino.Il Ghana è stato il primo paese africano a ricevere le dosi e a dare il via alla vaccinazione di massa, con il presidente Nana Afuko-Addo che ha ricevuto la prima dose targata Covax al mondo.Poi è toccato alla Costa d'Avorio, dove a fine febbraio 2021 sono state recapitate 500mila dosi; un inizio.