Ddl Zan: Luxuria: “Si al diritto di parola ma no al diritto di parolaccia”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Questa è una piazza che vuole parlare di quanto c’è scritto nel Ddl Zan, il movimento oggi in tutte le piazze dice che esiste il diritto alla parola ma non alla parolaccia e a incitare violenza. Già esistono leggi che dicono che non sempre si possono usare le parole come se non avessero delle conseguenze.” Queste le parole Vladimir Luxuria a Piazza del Popolo durante la manifestazione per l’approvazione della legge contro la omotransfobia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev