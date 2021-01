(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2021 De Falco: “Questa maggioranza si può andare avanti e allargarla anche con Italia Viva” “Con questa maggioranza si può andare avanti, e tentare di porre le basi per tentare di allargare questa maggioranza, si poteva forse già fare ed è auspicabile che si faccia. Io vedo che Italia Viva continua a dare messaggi di distensione, sul merito non mi pare ci siano grosse difficoltà. Li farei rientrare in maggioranza? Si”. Così il senatore Gregorio De Falco (Misto) in una dichiarazione fuori Palazzo Madama dopo il voto di fiducia al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev