(Agenzia Vista) Napoli, 22 maggio 2021 De Luca "superstar" al porto di Napoli, accerchiato da un gruppo di fan in partenza per Ischia "In partenza per Ischia, un simpatico incontro con le residenti dell'isola appena giunte al Molo Beverello" questo il messaggio postato del presidente della Regione Campania De Luca in partenza per Ischia in un video in cui fa un selfie con un gruppo di sue sostenitrici. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev