(Agenzia Vista) Nashville, 23 ottobre 2020 Diario Usa. Il sudoku elettorale ritorna in Florida. L’analisi di Mario Sechi Il direttore dell'Agi Mario Sechi da Nashville (Tennessee),dopo il confronto tv tra Donald Trump e Joe Biden, vola in Florida per seguire la nuova tappa della partita elettorale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev