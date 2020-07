(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Dl Rilancio, Conzatti (Iv): “Misure indispensabili per far sopravvivere l’economia” “Misure indispensabili per far sopravvivere l’economia” queste le parole di Donatella Conzatti, Italia Viva, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista, riguardo al decreto Rilancio su cui il Governo ha messo la fiducia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev