Dl Semplificazioni, Caso (Corte conti): "Decreto deresponsabilizza ed è a rischio incostituzionalità"

(Agenzia Vista) Roma, 24 agosto 2020 “Il decreto interviene con due articoli, il 17 e il 21, sulle funzioni della Corte dei conti ma secondo noi interviene male. Invece di aiutare cittadini e imprese in questo momento di difficoltà economica, peggiora la situazione. In particolare, l’art. 21 impedirà alla Corte dei conti, per un anno, di recuperare i soldi spesi male dai pubblici dipendenti con colpa grave. Questo intervento, il Governo l’aveva giustificato con ragioni di semplificazione e per eliminare la paura della firma. In realtà non semplifica nulla”. Lo ha detto Luigi Caso, presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, a margine della conferenza stampa svoltasi oggi a Roma sul tema “Dl Semplificazioni: rischi e responsabilità per la PA”, alla vigilia del dibattito parlamentare sul decreto in corso di conversione in legge, che introduce rilevanti modifiche all’attuale disciplina in tema di responsabilità e controlli a danno della corretta gestione della spesa pubblica. agenziavista.it