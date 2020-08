Edimburgo, 12 ago. (askanews) - Gli studenti scozzesi sono tornati in classe per la prima volta dopo cinque mesi di pausa, aprendo la strada a un delicato rientro in aula per il Regno Unito, mentre nel paese risale il numero dei contagi dell'epidemia di coronavirus.Mentre in Inghilterra alcune classi hanno ripreso in ordine sparso a giugno, in Scozia le autorità hanno scelto l'11 agosto come data per far rientrare gradualmente a scuola gli alunni.