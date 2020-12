(Agenzia Vista) Venezia, 03 dicembre 2020 Dpcm, Zaia: "Crea guerra tra poveri, no a cittadini serie A e B" “Non sto dicendo che non c’è il Covid, non sto contestando il fatto che ci vogliano delle misure, ma dico che così creano conflitto sociale. Creano guerra tra poveri. Perché sarà inevitabile che poi ci saranno dei cittadini di serie A e dei cittadini di serie B”. Questo uno dei commenti del Presidente del Veneto Luca Zaia alle ultime misure del governo, durante il suo punto stampa quotidiano. / Facebook Luca Zaia Durata: 00_20 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev