(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 "Ci sarà un Green pass a livello europeo. Ma l'Italia ne avrà uno nazionale, in attesa di quello Ue. La cosa che ci rende speranzosi per il futuro e che ci dà la voglia di accogliere turisti da tutto il mondo è che la situazione epidemica in Italia sta migliorando", così Mario Draghi alla conferenza stampa del Global Health Summit. / Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev