Draghi: Italia senza figli, Italia che non ha posto per il futuro

Roma, 14 mag. (askanews) - "Un'Italia senza figli è un'Italia che non ha posto per il futuro, è un'Italia che lentamente finisce di esistere. Questo per il governo è un impegno prioritario": lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, intervenendo agli Stati generali della Natalità alla presenza di Papa Francesco a Roma."Già prima della crisi sanitaria, l'Italia soffriva di un preoccupante e perdurante declino di natalità - ha ricordato il premier -. Nell'anno della pandemia questo si è ulteriormente accentuato. Nel 2020 sono nati solo 404.000 bambini. È il numero più basso dall'Unità d'Italia e quasi il 30% in meno rispetto a dieci anni fa. Sempre nel 2020, la differenza tra nascite e morti ha toccato un record negativo: 340.000 persone in meno. Oggi metà degli italiani ha almeno 47 anni - l'età mediana più alta d'Europa".(fonte Youtube Palazzo Chigi)