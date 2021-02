(Agenzia Vista) Roma, 19 febbraio 2021 Draghi partecipa alla videoconferenza dei leader del G7 Il presidente del Consiglio Mario Draghi partecipa in videoconferenza alla riunione preparatoria per il G7. I punti emersi nella sessione di oggi saranno sicuramente ripresi in occasione del vertice finale del G7 britannico, che è previsto dall'11 al 13 giugno a Carbis Bay, in Cornovaglia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev