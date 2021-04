Draghi, vaccini: non ho dubbi che gli obiettivi vengano raggiunti

Milano, 8 apr. (askanews) - "La disponibilità di vaccini non è calata, sta risalendo secondo il trend previsto dalla programmazione vaccinale, non ho dubbi che gli obiettivi vengano raggiunti". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi durante una conferenza stampa fa il punto sulla campagna vaccinale italiana, che dice, deve concentrarsi sulla vaccinazione degli anziani. "La disponibilità di vaccini che abbiamo in aprile da sola permette di vaccinare tutti gli over 80 e gran parte di coloro che hanno più di 75 anni in tutte le regioni - ha aggiunto - quindi in questo senso occorre prendere delle decisioni perché questo è al centro delle riaperture, se noi risuciamo a ridurre rischio di morte nelle classi più esposte, è chiaro che si riapre tutto con molta più tranquillità".