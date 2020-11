È mistero sul monolite comparso in un'area remota in Utah

Milano, 24 nov. (askanews) - Un monolite argentato piantato nel mezzo di una area remota dello Utah, nel Red Rock Country. Lo hanno scoperto per caso alcune squadre del Dipartimento di pubblica sicurezza e della divisione per la fauna selvatica che stavano realizzando un censimento di alcuni animali nell'area. Secondo alcuni potrebbe trattarsi di una installazione artistica di qualche fan del film "2001: Odissea nello Spazio" di Stanley Kubrick.In ogni caso, ha precisato in un comunicato ufficiale il Dipartimento di pubblica sicurezza dello Utah, "è illegale installare strutture o opere artistiche senza autorizzazione su suolo pubblico, da qualsiasi Pianeta provengano".