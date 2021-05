“È stata una doccia fredda, non un negozio ma una famiglia”, le voci dei lavoratori dei Disney Store

(Agenzia Vista) Roma, 29 maggio 2021. “Abbiamo saputo della chiusura dei negozi un venerdì che si è trasformato in un venerdì nero, ce l’hanno detto i nostri direttori, è stata una doccia fredda. Siamo tutti dipendenti da tantissimi anni, per noi non è solo un negozio ma una famiglia. Chiediamo alle istituzioni di non essere abbandonati, non può finire così. Chiediamo di aiutare tutti i sogni delle persone che credono nella Disney, dai più piccoli ai più grandi. Se uno lotta tutto è possibile, ci stiamo provando, non so se riusciremo.” Queste le voci dei lavoratori dei Disney Store riuniti a Piazza Montecitorio per protestare contro la chiusura dei punti vendita in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev