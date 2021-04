Ecco la lista civica di Beppe Sala per elezioni Sindaco di Milano, il racconto in 180 secondi

(Agenzia Vista) Milano, 17 Aprile 2021 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha presentato la lista civica legata al suo nome, in vista delle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo in programma per il prossimo autunno. Nel corso della conferenza stampa, organizzata allo SpazioAltavia, è stato svelato anche il simbolo della lista, ispirato per stessa ammissione di Sala a quello delle Olimpiadi che la città ospiterà nella loro edizione invernale. Con l’attuale primo cittadino, c’erano anche i candidati della lista: Martina Riva, Emmanuel Conte, Roberta Guaineri, Gabriele Rabaiotti, Anita Pirovano, Paolo Petracca, Marzia Pontone e Simone Zambelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev