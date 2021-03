Enrico Letta: io ci sono. Mi candido alla guida del Pd

Roma, 12 mar. (askanews) - Enrico Letta ha sciolto la riserva e in un videomessaggio su Twitter ha annunciato: "Io ci sarò"."Lunedì scorso non avrei mai immaginato che oggi sarei stato qui ad annunciare la mia candidatura alla guida del Pd, un partito che ho contribuito a fondare e che vive una crisi profonda. Lo faccio per amore per la politica, passione per i valori democratici - ha detto Letta - voglio ringrazio Nicola Zingaretti, mi lega a lui profonda amicizia e grande stima, parlerò domenica all'assemblea; io credo alla forza della parola, al valore della parola e chiedo a chi voterà domenica di ascoltere le mie parole e votare in base alle mie parole, non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti tra noi per uscire da questa crisi"."Aprirò poi un dibattito in tutti i circoli e chiedo alle democratiche e ai democratici nelle prossime due settimane di discutere nelle modalitità in cui oggi è possibile, poi faremo insieme la sintesi e troveremo le idee migliori per andare avanti insieme" ha concluso.