(Agenzia Vista) Roma 6 gennaio Epifania a Urbania in tempo di Covid, la festa della Befana marchigiana in diretta Facebook Viste le restrizioni da zona rossa, la tradizionale festa dell’Epifania con la Befana di Urbania (Pesaro e Urbino) sarà trasmessa in diretta Facebook. / Courtesy È Tv 02_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev