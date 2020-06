(Agenzia Vista) Milano, 19 giugno 2020 Fase 3, Sala: "Basta smart working, è ora di tornare a lavorare" "Mi sento di dare un consiglio. Sono molto contento che questo lockdown ci abbia insegnato lo smart working e ne ho fatto ampio uso in Comune. Ma ora è il momento di tornare a lavorare, perché l'effetto grotta, per cui siamo a casa e abbiamo uno stipendio, ha i suoi pericoli. Tutto questo va contestualizzato nella situazione sanitaria, ma vi suggerisco di leggere l'intervista di oggi al professor Remuzzi del Mario Negri, che ha vissuto in pieno la pandemia, che dice che la carica virale è moto bassa. Non voglio semplificare o sminuire il potenziale problema, ma riflettiamoci, a mio giudizio oggi è il momento di tornare a lavorare". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video quotidiano pubblicato sulla sua pagina Facebook. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev