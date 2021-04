(Agenzia Vista) Trieste, 11 aprile 2021 "L'ipotesi che sta valutando il Governo di riaprire qualche attività entro fine aprile è un fatto positivo, anche la conferenza delle Regioni è al lavoro per riaprire le attività in sicurezza". Così il Governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev