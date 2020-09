(Agenzia Vista) Roma, 09 settembre 2020 Fico: "A Montecitorio il nuovo allestimento della Sala delle Donne" Il post del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, per annunciare il nuovo allestimento della Sala delle Donne a Montecitorio: "Chi ha visitato Palazzo Montecitorio negli ultimi anni sa che c'è una sala dedicata al percorso delle donne nelle istituzioni repubblicane. Sono esposte, tra le altre, le fotografie delle ventuno deputate all'Assemblea costituente, delle prime undici sindache, della prima Presidente della Camera, Nilde Iotti, della prima Ministra, Tina Anselmi. Da domani la "Sala delle donne" avrà un nuovo allestimento, perché questo percorso è proseguito negli ultimi anni con l'elezione delle prime donne ai vertici del Senato e della Corte costituzionale. Sarà il modo per ribadire l'impegno di tutte le istituzioni a rimuovere gli ostacoli che impediscono ancora di assicurare in senso". / Facebook Roberto Fico Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev