Fisco, Tajani: “Necessario sistema europeo per far pagare le tasse alle multinazionali”

(Agenzia Vista) Roma, 26 maggio 2021 “Sistema fiscale europeo deve essere armonizzato e bisogna imporre tasse eque alle multinazionali che non creano lavoro e non pagano le tasse come tutti gli altri” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine della conferenza stampa sulle proposte di riforma fiscale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev