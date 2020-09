(Agenzia Vista) Lecce, 20 settembre 2020 Fitto al voto a Maglie, in provincia di Lecce il candidato alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra, Raffaele Fitto al voto a Maglie, in provincia di Lecce, al seggio nella scuola elementare "Principe di Piemonte". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev