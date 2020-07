(Agenzia Vista) Milano, 11 luglio 2020 Flash Mob a Milano per lo stop alle annessioni dei territori Palestinesi a Israele, le immagini L’associazione Nazionale "Palestinesi Italia" ha indetto una manifestazione per far ‘sentire la propria voce contro il piano di annessione dei territori della Cisgiordania da parte di Israele, presenti in piazza molti giovani palestinesi rappresentati dall’associazione “Giovani Palestinesi Italia.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev