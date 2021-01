(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Fonseca: "Mai vinto un derby, ma non l'ho nemmeno mai perso. Vale 3 punti" Non l’ho mai vinto, ma non ho neanche perso. È una partita importante per tutti noi, sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo avere vincendo. Così l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia della stracittadina contro la Lazio. 00_22 As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev