(Agenzia Vista) Milano, 26 Gennaio 2021 Fontana riferisce in consiglio su zona rossa: “Misura colma, mancanza rispetto verso lombardi” “Cercherò di mantenere pacatezza anche se farò molta fatica. La misura è colma. Mancanza di rispetto nei confronti di Lombardi e Lombardia è andata oltre il consentito”. Così il presidente della Lombardia Attilio Fontana in consiglio regionale il 26 gennaio per riferire dei fatti che hanno consentito il passaggio da zona rossa a zona arancione della Lombardia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev