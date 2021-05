Franceschini: “Nei momenti di difficoltà, l’Italia riparte più forte degli altri Paesi”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Maggio 2021 “Penso anch’io come il sindaco Sala che saranno mesi complicati per molti aspetti. Ma l’Italia nei momenti di difficoltà ha dimostrato grandi capacità di ripartenza, anche più forte rispetto agli altri Paesi. Penso che in questa ripartenza correremo di più, metteremo in campo quella che è la creatività italiana e la capacità di adattamento. L’inaugurazione di oggi è il simbolo di questa ripartenza”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel suo discorso all’inaugurazione dell’Adi Design Museum - Compasso d'Oro di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev