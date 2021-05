(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2021 “Il M5s si batte da sempre contro i vitalizi, grazie a noi il Senato ha approvato una mozione per sospendere i vitalizi per i condannati in via definitiva e soprattutto per chi si è macchiato di gravi reati. È una questione di giustizia e di equità sulla quale andremo avanti.” Così il Senatore del M5s, Gianluca Perilli, in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it